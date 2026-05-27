Willenlos Sexy in Untergruppenbach, 26.06.26

Wenn der erste Ton erklingt und die markante Stimme durch die Nacht hallt, dann beginnt etwas Besonderes: Willenlos Sexy entfesselt die Energie der Hits von Marius Müller-Westernhagen und verwandelt jeden Veranstaltungsort in einen Ort voller Emotionen. Mit einer kraftvollen neunköpfigen Besetzung bringt die Band die zeitlosen Songs authentisch auf die Bühne. Auf der Bühne steht eine eingespielte Formation von neun Musikern, die ihr Handwerk verstehen. Jeder Ton sitzt, das Zusammenspiel ist perfekt aufeinander abgestimmt.

Fr. 26. Juni, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.burg-stettenfels.de