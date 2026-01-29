Willenlos Sexy Unplugged in Heilbronn (1.2.26)

Eine Zeitreise durch die Geschichte von Marius Müller-Westernhagen! Zuschauer erleben die größten Songs von Marius Müller-Westernhagen in einer ganz besonderen Atmosphäre! Dabei tauchen sie ein in eine musikalische Zeitreise, die nicht nur unvergessene Klassiker, sondern auch spannende Hintergründe und Geschichten rund das Werk des Ausnahmekünstler offenbart.Alle Stücke werden unplugged gespielt – pur, ehrlich und nah – sodass die Lieder in einem ganz neuen, intensiven Klanggewand erstrahlen. Ein Abend voller Emotionen, Nostalgie und einzigartiger musikalischer Momente.

So. 1. Februar, 17 Uhr, Theaterschiff, Heilbronn

www.theaterschiff-heilbronn.com