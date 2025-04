Willy Astor, 29.05.25

In einer Welt, in der kaum mehr was easy ist in Brindisi und nix mehr im Lack am Skagerak, sich das Universum über und unter uns auch nicht mehr an die Regeln hält, kommt Musikkomödiant Willy Astor mit neuen Ideen aus seinem Einfallsreich. Als Wolfgang Amadeus Notarzt rettet er nicht nur manchen Abend sondern lässt im besten Fall mit seinem Programm »Reimart und Sachkunde« so manchen Kummer des Alltags vergessen. Das Allroundtalent versteht es wie kein anderer, Sinn und Klang von Wörtern zu verdrehen, dass dabei etwas völlig Neues herauskommt.

Mi. 21. Mai, 20 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de