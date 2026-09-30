Willy Astor in Aalen, 08.10.26

Willy Astor meldet sich mit neuen Ideen aus seinem sprachlichen Einfallsreich zurück. In einer Welt, in der scheinbar nichts mehr nach den alten Regeln funktioniert, setzt der Musikkomödiant auf das, was er am besten kann: Wörter verdrehen, neu kombinieren und daraus herrlich absurde Geschichten und Songs entstehen lassen. Seit rund vier Jahrzehnten steht Astor auf der Bühne und hat sich längst zum Klassiker der deutschen Comedy entwickelt. Mit Sprachakrobatik, musikalischem Können und feinem Humor schafft er ein ganz eigenes »Munterbewusstsein«. Ob als »Wolfgang Amadeus Notarzt« oder als kreativer Liederniederschreiber: Astor sorgt für überraschende Wortspiele, musikalische Einfälle und jede Menge gute Laune.

Willy Astor, Do. 8. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, aalen-kultur.de