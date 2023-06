Willy Astor: Pointe of No Return in Wertheim

Willy Astor: Pointe of No Return

Willy Astor ist seit 35 Jahren Deutschlands bekanntester Wortverdrechsler und Silbenfischer und entert nun die Bühnen des Landes mit seinem neuen Programm »Pointe of No Return«. Darin macht er sie alle noch mal – seine »Greatest Witze«. In 35 Jahren Bühnenkunst hat der Wortakrobat, Liedermacher und Gitarrist einzigartige Tonjuwelen erschaffen, die längst Klassiker sind: vom Radkäppchen bis zu seiner Alkoholnummer, vom Fasermacker bis zu »Maschin scho putzt«. All diese Nummern vereint er in seinem neuen Programm.

Sa. 15. Juli, 20 Uhr, Burg Wertheim

www.wertheim.de