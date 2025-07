Wincent Weiss in Mosbach (25.7.25)

Auf seiner Sommertour 2025 werden Wincent Weiss und seine Band mit einer energiegeladenen Show und Hits wie „Musik Sein“, „Feuerwerk“ oder „Wer wenn nicht wir“ wieder für unvergessliche Sommerabende sorgen, so auch am Freitag, 25. Juli, um 19:30 Uhr in Mosbach im Großen Elzpark.

2017 debütierte Wincent mit dem Album „Irgendwas gegen die Stille“, zwei Jahre später folgte „Irgendwie anders“, ehe 2021 schließlich „Vielleicht Irgendwann“ erschien. Mit seinem aktuellen Album „Irgendwo ankommen“ beschloss der Sänger die Reihe.

Wincent ist innerhalb kürzester Zeit von einem damals Anfang 20-jährigen jungen Mann voller Träume zu einem der erfolgreichsten und begehrtesten Künstler in der deutschen Musiklandschaft aufgestiegen – und dabei über viele Äste gestolpert, doch nie vom Weg abgekommen und nach dem freien Fall auf beiden Beinen gelandet. „In all den Jahren hatte ich immer den Wunsch irgendwo anzukommen“, erinnert sich Wincent Weiss. „Aber ich wusste nie, ob das ein Ort oder eine Person oder vielleicht auch ein Ziel ist, das ich erreichen muss. Ich war sehr lange auf der Suche nach all diesen Antworten auf all diese Fragen, die ich mir gestellt habe.“

So offen und natürlich wie in seinen Songs gibt sich der Singer-Songwriter auch im TV, etwa als Juror bei „The Voice Kids”. Dort gewann vor wenigen Tagen Neo aus dem Team von Wincent Weiss mit einer unvergesslichen Performance des Celine-Dion-Songs "All By Myself".

Doch ganz besonders begeistert er live auf der Bühne. Bei seinen Konzerten verzückt er die Fans nicht nur mit seiner warmen Stimme und authentischen Texten, er zeigt sich außerdem unglaublich publikumsnah. Als Sänger, Songschreiber und Performer – Wincent Weiss ist einfach „So gut”!