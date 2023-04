Wincent Weiss in Stuttgart

Wincent Weiss tourt mit seinem neuen Album »Vielleicht irgendwann« 2023 durch Deutschland. Ursprünglich war die Tour für 2022 angesagt, aufgrund einer Verschiebung, ist es erst in diesem Jahr so weit. Der Musiker, der mit Hits wie »Musik sein« und »Feuerwerk« seinen großen Durchbruch schaffte, wurde bereits unzählige Male ausgezeichnet. 2017 erhielt er einen MTV Europe Music Award und durfte zudem im gleichen Jahr in der deutschen Jury für den ESC in Kiew dabei sein. 2018 erhielt er den »Echo« und kann sich des Weiteren über Gewinne wie ein goldener Bravo-Otto und eine goldene Kamera freuen. Als »The Voice«-Kids Coach und Rategast bei »The Masked Singer« eroberte der charmante Künstler unzählige Herzen, welche sich nun auf die Konzerte, auch in Stuttgart, freuen dürfen. Unterstützt wird Wincent Weiss auf seiner Tour von Newcomer Fabian Wegerer.

Wincent Weiss - Vielleicht irgendwann Tour, Mo. 12. Juni, 19 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart

