Wine on the Water, Radio Ton Party & Rock4Kids: Die Veranstaltungshighlights in Neckarwestheim

Neckarwestheim feiert im Jahr 2023 sein 900-jähriges Bestehen. Daher wird es in diesem Herbst verschiedene Veranstaltungen geben, die dieses besondere Jubliäum feiern. Los geht es am 9. und 10. September bei »Wine on the Water«. An beiden Tagen wird ein Weinausschank im Wassergrabenpark geboten. In gemütlicher Atmosphäre werden heimische Köstlichkeiten von den Rebanlagen vom Schlossberg und Herrlesberg angeboten. Drei örtliche Weingüter präsentieren ihre Weine. Der Samstagabend wird musikalisch umrahmt von Michael Eb. Am Sonntagnachmittag bieten zusätzlich die Landfrauen leckere, selbstgebackene Kuchen und Waffeln zum Verzehr an. Die »Old School Band« lädt am Abend zum entspannten Beisammensein ein, bevor »Markus & Manuel« das Weinwochenende musikalisch ausklingen lassen. Ein ganz besonderes Highlight feiert man in Neckarwestheim dann am 23. September. Bei der Radio Ton Party wird gemeinsam mit Namensgeber Radio Ton der beste Musikmix des Sounds der 80er und 90er Jahre gespielt und für ordentlich Abwechslung in der Reblandhalle gesorgt. Auch für die kleinen Besucher wird viel in Neckarwestheim geboten. Angelehnt an die erfolgreichen Themen von Kinderbuchautor Jörg Schreiner, ist Rock4Kids das Bindeglied zwischen den kleinen Theo Tollpatsch Fans und den größeren Kindern. Selbst die anwesenden Erwachsenen sind hell auf begeistert, wenn zu Liedern wie »Auf uns« von Andreas Bourani gerockt wird. Laut mitsingen, klatschen und viel Spaß an der Musik haben, ist hier am 21. Oktober angesagt. alh

Wine on the Water, Sa. 9. & So. 10. September, Sa. 17 bis 23 Uhr, So. 14 bis 20 Uhr, Wassergrabenpark, Neckarwestheim

Radio Ton Party, Sa. 23. September, 19 Uhr, & Rock4Kids, Sa. 21. Oktober, 14 Uhr, Reblandhalle, Neckarwestheim,

alle Infos: neckarwestheim.de