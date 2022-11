Winterkonzert 2023 »Verrückt nach Ihnen«, 22.01.23

Das Winterkonzert der Kulturstiftung Hohenlohe ist mittlerweile zur Tradition geworden. Am Sonntag, 22. Januar ist es soweit: Die Donau Philharmonie Wien unter der Leitung von Manfred Müssauer gastiert in der Kultura Öhringen.

»Statt EinzelsolstinInnen tritt das Orchester dieses Mal mit dem Festspielchor der Musikwelten Niederösterreich auf. Namensgeber für die Veranstaltung ist die Ouvertüre aus dem romantischen Comedy Musical »Crazy For You« von George Gershwin«, erläutert Marcus Meyer, Intendant der Kulturstiftung Hohenlohe, das musikalische Konzept des Abends. Ganz klassisch stehen wieder Lieder, Arien, Ouvertüren und kleine sinfonische Werke aus Oper, Operette und Singspiel auf dem Programm. Neben Gershwins Kompositionen sind eine Sinfonia aus Bellinis Opera seria »I Capuleti e i Montechhi« (»Romeo und Julia«), der Summchor aus Puccinis »Madame Butterfly« oder die Ouvertüre aus Donizettis »Don Pasquale« zu hören. Verrückt geht es in den Stücken »Eine Nacht in Venedig«, »Die Fledermaus« oder »Der Zigeunerbaron« von Johann Strauss zu, und auch »Die verkaufte Braut« von Friedrich Smetana ist ebenso unterhaltsam wie außergewöhnlich. Schwelgen lässt sich außerdem in der berühmten Barcarole »Belle nuit, ô nuit d’amour« aus Hoffmanns Erzählungen von Jaques Offenbach.

Zudem läuft die Planung für den kommenden Hohenloher Kultursommer bereits. »Wir sind in der Endphase mit den Planungen für die Saison 2023«, berichtet Marcus Meyer, gibt aber trotzdem schon eine kleine Vorschau: »Losgehen wird es am 3. Juni auf Schloss Neuenstein mit dem L’Orfeo Barockorchester. Namhafte KünstlerInnen wie Herbert Schuch, Iveta Apkalna oder Rebekka Hartmann werden wieder dabei sein. Auch Weltmusik-Klänge dürfen nicht fehlen, von Irish Folk bis hin zu Traditionellem aus Griechenland, Gypsy Swing oder poetischem Folk aus Dänemark. LiebhaberInnen von Blechbläsern kommen bei Canadian Brass oder Czech Brass voll auf Ihre Kosten. Das Musikfest Weikersheim am 1. Juli wird unter dem Motto Filmmusik und Kino stehen und für den Freitag davor gibt es wieder eine Crossover-Überraschung.«

Vorerst konzentriert sich die Kulturstiftung Hohenlohe allerdings auf das Winterkonzert. Der Vorverkauf hat bereits begonnen und es gibt noch genug gute Plätze. Über die Geschäftsstelle unter 07940-18348, im Internet unter www.hohenloher-kultursommer.reservix.de oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen können Karten erworben werden.

Zudem eignen sich Karten zum Winterkonzert ideal als Weihnachtsgeschenk. »Man schenkt gewissermaßen Quality Time, wie man heute so schön sagt«, ergänzt Marcus Meyer. »Und in den momentanen Zeiten schafft so ein Konzert auch etwas Abwechslung für ein paar Stunden und man kann vielleicht so manche Sorgen vergessen.«

Winterkonzert 2023: »Verrückt nach Ihnen: Berauschende Liebesgeschichten aus Operette und Singspiel«, So. 22. Januar, 17 Uhr, Kultura, Öhringen, www.hohenloher-kultursommer.reservix.de