Winterkonzert 2026: Gershwin meets Strauss, 18.01.26

Dieses Mal heißt das Motto des Winterkonzerts der Kulturstiftung Hohenlohe »Gershwin meets Strauss«. Es spielt die Donau Philharmonie Wien unter Leitung von Manfred ­Müssauer. George Gershwin ist zu Gast bei Familie Strauss, deren Kompositionstechniken ihm eine stete Quelle ­waren. George Gershwin wurde 1898 im New ­Yorker Stadtteil Brooklyn als Kind eingewanderter russischer Juden geboren. Ab 1912 unterrichtete ihn Charles Hambitzer am Klavier, 1916 wurde »When You Want ’Em You Can’t Get ’Em«, das erste von Gershwin komponierte Lied veröffentlicht. George Gershwin gilt als Begründer des Symphonic Jazz und schuf großartige Werke in den Bereichen Musicals und Filmmusik. Zu seinen bekanntesten Kompositionen gehören »Rhapsody in Blue« (1924), eine symphonische Jazzkomposition für Klavier und Orchester, die Tondichtung »Ein Amerikaner in Paris« (1928) und die Folk-Oper »Porgy and Bess« sowie, u.a., die Musicals »Lady, Be Good!« (1924), »Oh, Kay!« (1926), »Funny Face« (1927) und »Girl Crazy« (1930).

In seiner Musik verschmelzen mannigfaltige pointierte Rhythmen mit melodischen Ohrwürmern, Einflüsse afrikanischer und indianischer Kulturen ebenso wie die Klänge der französischen ­Impressionisten und den Komponisten der zweiten Wiener Schule. Aber nicht zuletzt beeindruckten ihn auch die Brüder Strauss stark, die er am 18. ­Januar in Öhringen auf der Bühne trifft. Diese ­musikalische Kombination ist wohl so noch nie da gewesen, obwohl die Parallelen »auf der Hand« ­liegen. In einer wohldurchdachten Programm-­dramaturgie werden diese Künstlerpersönlichkeiten ­gegenübergestellt. Das Publikum kann sich u.a. auf eine Symphonische Suite des Gershwin-Musicals »Girl Crazy« freuen, ebenso wie auf Hits aus »Porgy & Bess«, auf den Walzer »Fesche Geister« von ­Eduard Strauss oder die Polka »Brautschau« von ­Johann Strauss. Ganz nach dem Orchester-Credo: Oft Gehörtes, Nie Gehörtes, Unerhörtes.

Programm:

George Gershwin: Symphonische Suite aus »Girl Crazy«, Hits aus »Porgy & Bess«

Eduard Strauss: Walzer »Fesche Geister«

Johann Strauss (Sohn): Polka »Brautschau«

Winterkonzert 2026, So. 18. Januar, 17 Uhr, Kultura Öhringen, Tickets und Informationen: 07940-18348, www.hohenloher-kultursommer.de