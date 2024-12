Winterkonzert der Hohenloher Kultursommers 2025: Happy Birthday, Johann Strauss

Das Winterkonzert der Kulturstiftung Hohenlohe gehört im Januar zum festen Bestandteil des regionalen Kulturkalenders. 2025 gibt es ­eine Geburtstagsgala zum 200. Jahrestag von Johann Strauss. Gefeiert wird am Sonntag, 19. Januar 2025 um 17 Uhr in der Kultura in Öhringen. Ausgetragen wird das rauschende Fest mit kurzer Laudatio für den Jubilar von der Donau Philharmonie Wien unter der Leitung von Manfred Müssauer, der Sopranistin Theresa Krügl und Bariton Ivan Naumovski. Prominente Gratulanten dürfen da nicht fehlen. Die Gäste kommen gewissermaßen mit dem Zug und reisen mit »Kopenhagens Dampfbahn-Galopp« des »dänischen Strauss« Hans-Christian Lumbye an. Eine absolute Rarität! Eingeladen sind auch seine Vorbilder wie Joseph Lanner oder seine Kollegen und Bewunderer wie Franz von Suppé, Johannes Brahms oder Antonin Dvorak. Und natürlich darf die eigene Familie bei dieser Party nicht fehlen. Auch von seinen Brüdern Josef und Eduard Strauss werden Werke erklingen. Vom Geburtstagskind selbst gibt es natürlich den Fest-Marsch sowie beliebte Lieder, Arien und Duette aus den Operetten »Die Fledermaus«, »Wiener Blut« oder »Der Zigeunerbaron«. Natürlich hat das Orchester wieder veritable Wiederentdeckungen oder selten Gespieltes mit dabei. Der Walzer »Bei uns z’Haus« von Johann Strauss wird zu Unrecht kaum aufgeführt. Strauss widmete diesen Walzer aber Prinzessin Marie von Hohenlohe-Schillingsfürst. Der Vorverkauf läuft bereits seit Oktober. Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Tel. 07940-18-348, oder auch im Internet: Platzgenau buchen unter www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de.

So. 19. Januar, 17 Uhr, Kultura, Öhringen