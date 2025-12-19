Winterstimmung in der Stadthalle Leonberg: Kulturgenuss von Back-Show bis Konzerte

Die Stadthalle Leonberg lädt auch in diesem Winter zu einem festlichen Kulturprogramm ein, das Herzen erwärmt und den Jahresausklang zu einem besonderen Erlebnis macht. Zwischen Nikolaus und Neujahr erwartet das Publikum ein vielfältiger Mix aus Musik, Humor, Tanz, Talk und Theater, perfekt, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen und mit kulturellem Schwung ins neue Jahr zu starten. Den Auftakt am 6. Dezember gestalten die »Wildbakers« Jörg Schmid und Johannes Hirth, die mit humorvoller Back-Show und feurigem Ofen-Charme in die Adventszeit führen. Am 7. Dezember präsentiert das A-cappella-Ensemble Unduzo sein humorvolles Weihnachtsprogramm »Von Männern, Eseln und Maria«. Am 14. Dezember widmen sich Kerstin Heiles, Christoph Pauli und Band der legendären Whitney Houston und ihren größten Hits. Bissig und urkomisch geht es am 17. Dezember weiter, wenn Hans Gerzlich die klassische Weihnachtsfeier satirisch seziert. Kurz vor Heiligabend, am 23. Dezember, verzaubert das Royal Classical Ballet mit dem Klassiker »Schwanensee«. Im neuen Jahr folgen weitere Highlights: Am 8. Januar erzählt Dagmar Schönleber in »Endlich 50!« humorvoll vom Älterwerden, am 23. Januar brilliert Stefan Waghubinger mit philosophischem Nörgeln. Der 25. Januar gehört dem Gala-Abend des Musicals mit Stars wie Daniel Schuhmacher und Andreas Bieber. Am 6. Februar lädt die Comedy Mixed Show zu einem Abend voller Witz, Artistik und Überraschungen ein, moderiert von Helge Thun. Am 11. Februar spricht Bernadette Schoog mit Schauspielerin ChrisTine Urspruch, bevor Uli Boettcher am 25. Februar in »Herr der Zwinge« den Baumarkt-Alltag humorvoll auseinandernimmt. Den glanzvollen Abschluss bildet am 28. Februar die Jubiläumsshow »15 Jahre – Celebration« der 12 Tenors, die Klassik und Pop zu einem energiegeladenen Finale verbinden. alh

Stadthalle Leonberg, Römerstraße 110, 71229 Leonberg, alle Infos & Tickets: www.stadthalle-leonberg.de