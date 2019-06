WIRELESS GERMANY 2019

Der Alte Rebstockpark ist der neue Schauplatz des Festivals, am 5. & 6. Juli wird die Grüne Oase im Herzen der Stadt zur Urban Music & Lifestyle-Welt.

Hammer Line-up zum Vorverkaufsstart:

Travis Scott, Marteria & Casper, Migos, Bonez MC & RAF Camora,Rita Ora, J Balvin, Rae Sremmurd, James Blake, Lil Baby, Gunna, Bausa, Shirin David, Ufo361, KC Rebell, Hayley Kiyoko und Azet & Zuna und viele mehr...

©Wireless Germany

Das Londoner Wireless Festival schreibt seit über 12 Jahren Urban- & Popmusik-Geschichte. Nach der gefeierten Deutschlandpremiere 2017 kommt das Festival am 5. und 6. Juli 2019 zurück nach Frankfurt am Main. Das Wireless Germany Festival verfolgt einen hierzulande einzigartigen musikalischen Ansatz und bringt die größten internationalen sowie nationalen Stars der Hip-Hop-, Rap- und Urban-Pop-Welt nach Frankfurt. Das Line-up bietet dabei neben den absoluten Superstars und Legenden der Szene auch die spannendsten neuen Künstler.

©Wireless Germany

Mit Travis Scott wurde zum Vorverkaufsstart der aktuelle Superstar der US-amerikanischen Hip-Hop-Szene exklusiv verpflichtet. Marteria & Casper sowie Bonez MC & RAF Camora, die zwei bedeutendsten nationalen Rap-Kollaborationen, konnten ebenfalls an den Start gebracht werden. Dem stehen die exklusiven Verpflichtungen von Migos und Rae Sremmurd in nichts nach – beide gelten als die aktuell heißesten amerikanischen Urban-Formationen.

Rita Ora, eine der aktuell erfolgreichsten weiblichen Popstars, wird ihre deutsche Festivalpremiere beim Wireless Germany feiern. Die Verpflichtung des kolumbianischen Reggaeton Superstars J Balvin dürfte nicht nur bei Fans des Genres für Begeisterung sorgen.

James Blake, der wohl wegweisendste Urban-Pop-/Elektronik-Crossover-Act aus UK wird ebenso wie Lil Baby und Gunna, zwei der heißesten neuen US-Rapper, beim Wireless Germany Festival 2019 auftreten.

©Wireless Germany

Auch die Bestätigungen von nationalen Helden wie Bausa, Ufo361, KC Rebell und Azet & Zuna versprechen das Wireless Germany zu einem der wichtigsten Musik-Events des nächsten Jahres zu machen. Komplettiert wird die erste Ankündigung von US-Pop-Wunderkind Hayley Kiyoko und dem deutschen Instagram-Superstar Shirin David, die beim Wireless Germany ihr Debütalbum vorstellen wird. Weitere Künstler werden in Kürze bekannt gegeben.

Mit dem „Alten Rebstockpark“ präsentiert das Wireless Germany Festival in 2019 auch eine neue spektakuläre Festival-Location. Eine grüne Oase inmitten einer Metropole, die wie kaum eine andere in Deutschland für Diversität sowie Faszination für urbane Club- und Kreativkultur steht. Der „Alte Rebstockpark“ bietet neben seiner einmaligen Lage und seinem natürlichen Charme eine optimale Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.

Am 5. und 6. Juli 2019 haben bis zu 40.000 Fans pro Tag die Möglichkeit, eine Urban Music & Lifestyle-Festivalwelt im Herzen der Stadt zu erleben – von Breakdance Performances, Street Art, Fashion & Styling, Chillout Areas bis hin zu Open-Air-Shisha-Bars. Ein perfektes Ambiente, um an Streetfood-Ständen, Cocktailbars und Foodtrucks verschiedenste kulinarische Highlights zu genießen, mit seiner Crew zu relaxen und die krassesten Live-Acts der Welt zu feiern.

Für das Wireless Germany sind 2-Tages-Festivaltickets erhältlich. In der ersten Preisstufe kosten die 2-Tages-Festivaltickets 139 EUR inkl. VVK Gebühr. Die Festival-Tickets gelten gleichzeitig als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr.

Ebenso werden VIP-Tickets mit separatem Eingang, exklusiver VIP Area mit Blick auf die Hauptbühne und garantiertem Zugang in die vorderen Bühnenbereiche angeboten. Die VIP-2-Tages-Festivaltickets sind für 299 EUR erhältlich. VIP-Parktickets sind nur in Kombination mit einem VIP-2-Tages-Festivalticket zum Preis von 40 EUR erhältlich. Die VIP-Parkplätze befinden sich in direkter Laufnähe zum VIP-Eingang.

Weitere detaillierte Informationen rund um das Wireless Germany, Ticketing sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden sich unter www.wireless-festival.de

Presented by Live Nation