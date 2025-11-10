Wirtschaftswunder: Schlager mit frechem Augenzwinkern, 14.11.25

»Um Himmels Willen, was für schrille Typen!« rief ein süddeutscher Journalist bei einem Konzert der Kultband »Wirtschaftswunder«. Seit den 90er Jahren bringen Dr. Sputnik, Hans Albern, Helga, Oswald, Jens von Eden und Eddie Schillinger die Botschaft in die Städte zwischen Nordsee und Alpen: »Schlager machen glücklich!« Ihre mitreißenden Shows feiern die Hits der 50er und 60er Jahre – von Manuela und Freddy Quinn bis Connie Francis und Gitte & Rex. Doch Wirtschaftswunder ist mehr als ein Schlager-Plagiat: Mit frechem Augenzwinkern verbinden sie Ironie und Nostalgie zu einer bunten Musikrevue. Ihre Darbietung ist ein knalliger Ausflug in die Teenagerjahre der Republik – frisch und modern inszeniert. Die charismatische Sängerin Helga bezaubert mit Stewardessencharme, Oswald begeistert als kurioser Tanzkünstler, während auch der Rest der Band die Bühne rockt.

Wirtschaftswunder, Fr. 14. November, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de