Wishbone Ash, 06.02.26

Wishbone Ash sind eine der wenigen stilprägenden Rockbands, die seit über 50 Jahren aktiv sind und ihre Fans regelmäßig mit neuen Alben, Songs und Ideen begeistern. 1970 veröffentlichten sie ihr Debüt, zwei Jahre später mit Argus Musikgeschichte schrieben. Seitdem erschienen über 20 Alben. Ihr Album Coat Of Arms, das zum 50. Jubiläum 2020 veröffentlicht wurde verbindet die Twin-Lead-Gitarren mit Melodie und Vielfalt. 1969 in London gegründet, prägten sie den Progressive Rock, beeinflussten Bands wie Thin Lizzy, Skynyrd, Iron Maiden und Opeth. Ihr Markenzeichen: das Zusammenspiel zweier Leadgitarren, inspiriert von Folk, Jazz und R&B, das begeistert.

Wishbone Ash, Fr. 6. Februar, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, www.diehalle.de