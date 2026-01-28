Witches Brew: Hexenfasnet, 14.02.26

Mit ihrer temperamentvollen Bühnenperformance verzaubern ­Witches Brew ihr Publikum. Jeder Song bekommt eine kräftige Prise Hexen-Gebräu – mal gefühlvoll, mal wild, aber immer mitreißend. Mit Balladen voller Emotionen ziehen sie ihr Publikum in ihren Bann, nur um es kurz darauf mit Rock-Klassikern und frechen Punk-Nummern wieder ordentlich aufzumischen. Die außergewöhnliche Songauswahl, ­gepaart mit Energie, Spielfreude und einer guten Portion Federboa und Faschingslaune, macht es unmöglich, dem Charme dieser Band zu widerstehen! Auch in diesem Jahr sorgen sie zur Faschingszeit wieder für ausgelassene Stimmung im Gleis 1.

Sa. 14. Februar, 20 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net