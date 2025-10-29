Witz vom Olli in Bad Rappenau, 21.11.25

Über YouTube und Facebook erreicht Olli ein Millionenpublikum und ist quasi über Nachtzu einem heimlichen Star der deutschen Comedyszene geworden. Zu seinen Fans pflegt Olli eine ganz besondere Verbindung: Schon lange vor Showbeginn ist er vor der Halle zu finden, macht Selfies, schüttelt jedem persönlich die Hand. Ein Star auf Augenhöhe, der alles, was er erleben darf, nicht als selbstverständlich ansieht und eine Mission hat, wie er selbst sagt: »Menschen zum Lachen bringen, denn nicht alle sind so privilegiert wie ich. Und wenn ich Emails von Fans bekomme, die zum Beispiel an Krebs erkrankt sind und sich bei mir bedanken, dass ich sie trotz all der Schmerzen zum Lachen bringe, dann weiß ich, wofür ich das ganze mache. Und solange ich solche Emails bekomme, mache ich immer weiter - mit Vollgas und vollem Körpereinsatz versteht sich.«

Fr. 21. November, 20 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau

www.livemacher.de