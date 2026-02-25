Witz vom Olli: Vom Handwerk zur Comedy-Karriere, 14.01.26

Mit »FSK18 – Hart aber herzlich« präsentiert Witz vom Olli ein Programm ohne Filter und ohne Political Correctness. Zwei Stunden lang jagt bei dieser unterhaltsamen Abendshow eine Pointe die nächste, direkt, treffsicher und auch mal unter der Gürtellinie. Hier ist Lachen ausdrücklich auf eigene Gefahr. Der Mainstream bleibt draußen, stattdessen gibt es ehrlichen, kompromisslosen Humor. Oliver Gimber, der als »Witz vom Olli« bekannt wurde, startete einst mit einem WhatsApp-Witz und ist heute ein gefeierter Comedian mit Millionen Fans und über 500 Millionen Online-Views. Trotz ausverkaufter Hallen und TV-Auftritten bleibt er bodenständig und auch seinem Handwerksberuf treu.

Witz vom Olli, Sa. 14. März, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, imk-live.de