WKO Heilbronn: »Lauter Schöne Konzerte«

Lauter schöne Konzerte! Diese bietet das Württembergische Kammerorchester Heilbronn, das seit über 60 Jahren zu den renommiertesten Klangkörpern weltweit gehört, in seinen Abonnementreihen für die Konzertsaison 2022/23. Unter dem Motto »HIN!HÖREN!« steht das Hören im Mittelpunkt: »Hören ist unverzichtbar. Mehr noch: Hören ist Leben, ist essentieller Bestandteil des Menschen, aber auch ein vergänglicher«, so WKO-Intendant Rainer Neumann. Das Publikum wird nicht nur abwechslungsreiche Programme aus allen Epochen hören, sondern auch namhafte Künstler, darunter den »Artistic Partner« Emmanuel Tjeknavorian, Isabelle van Keulen oder Michael Barenboim. Am 21. September 2022 startet die Konzertsaison mit einer Uraufführung von David Philip Hefti, Bariton Benjamin Appl und Chefdirigent Case Scaglione. Ein Stöbern auf der Orchester-Homepage lohnt sich und macht Lust auf ein Abonnement! Großer Vorteil: Man spart bis zu 37 Prozent gegenüber dem Einzelkauf aller Konzerte.

Getragen von der Leidenschaft, Qualität und Inspiration seiner Mitglieder, steht der Name Württembergisches Kammerorchester Heilbronn (WKO) für einen energetischen Musizierstil und eine ausgeprägte Individualität des Orchesterklangs. Das WKO ist gern gesehener Gast auf wichtigen internationalen Podien – u. a. im Concertgebouw Amsterdam, dem Königin-Elisabeth-Saal Antwerpen, in der Kölner Philharmonie, der Elbphilharmonie Hamburg sowie beim Rheingau Musik Festival. Bei den Tournee-Aktivitäten steht für die Saison 2022/23 eine Konzertreise nach Süd-Korea im Kalender.

Das WKO prägt wesentlich das Musikleben seiner Heimatregion. Eigene Abonnementreihen in Heilbronn und Ulm, regelmäßige Musiktheater-Produktionen mit dem Theater Heilbronn und innovative Konzertformate – so auch ein Abend mit Poetry Slam und Orchestermusik – dokumentieren dies ebenso wie eine von den Orchestermitgliedern selbst konzipierte Kammermusikreihe. Zu den besonderen Publikumsmagneten zählen auch die Open-Air-Konzerte am Heilbronner Kiliansplatz. Mehr als 500 Aufnahmen runden das Profil des WKO ab. Für die Einspielung von Werken Nikolai Kapustins mit dem Pianisten Frank Dupree erhielt das Kammerorchester im April 2022 den renommierten ICMA 2022.

Das WKO ist das Lebenswerk des Dirigenten Jörg Faerber. Er gründete 1960 das Orchester und führte es zu internationalem Renommee. Auf Jörg Faerber und seine visionäre Arbeit folgte im Jahr 2002 der armenisch-stämmige Dirigent Ruben Gazarian. Mit Gazarian vollzog sich eine deutliche Erweiterung des Repertoires – eine Linie, die sein Nachfolger, der seit der Spielzeit 2018/19 als Chefdirigent amtierende US-Amerikaner Case Scaglione, konsequent weiterverfolgt.

Abo-Service Heilbronn & Ulm: Württembergisches

Kammerorchester Heilbronn, Fon: 0152-2280 5482, E-Mail:

ticketing@wko-heilbronn.de, www.wko-heilbronn.de