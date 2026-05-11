WKO Heilbronn: Mendelssohn und Beethoven, 30.05.26

Große Meisterwerke zum Abschluss der diesjährigen Sinfoniekonzerte in der Tauberphilharmonie: mit dem Württembergischen Kammer­orchester Heilbronn unter Joseph Bastian präsentiert Niklas Liepe das berühmte Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Werk gilt gleichermaßen als Liebling von Publikum und Virtuosen und entzündet ein wahres Feuerwerk an Instrumentationseffekten. Rund 30 Jahre früher war die Uraufführung von Beethovens 7. Sinfonie der größte Triumph des Komponisten zu Lebzeiten – das Werk begeistert durch seine lebensfrohe Rhythmik und die raffiniert-tänzerische ­Behandlung von kleinsten Kompositionsbausteinen.

Sa. 20. Mai, 19.30 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim, www.tauberphilharmonie.de