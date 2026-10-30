WKO & Justus Eichhorn in Heilbronn (19.11.26)

Er hat über 200.000 Follower auf Instagram, spielt Fußball und Tischtennis und findet es toll, dass man mit dem Klavier so schön »singen« kann. Justus Eichhorn ist 16 Jahre alt, doch beim Besuch eines seiner Konzerte hört man in jedem Ton eine ausgereifte Musikerpersönlichkeit. Seit seinem zehnten Lebensjahr hat er Menschen in Konzertsälen wie der Laeiszhalle Hamburg, der Tonhalle Zürich und dem Seoul Arts Center fasziniert. Der YoungStar spielt gemeinsam mit dem WKO Ludwig van Beethovens viertes Klavierkonzert – ein Werk der Reife, das 1805 entstand, während Beethoven zeitgleich an der fünften und sechsten Sinfonie arbeitete.

Do. 19. November, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

www.wko-heilbronn.de