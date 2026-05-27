WKO & Pascal Schumacher in Heilbronn, 18.06.26

Schwingende Klangplatten mit Gruseleffekt: Das Vibraphon, konstruiert in den 1920er Jahren, verfügt über ein Pedal, das den Klang lang und warm macht, sowie einen kleinen Motor als akustischem Trick, der ihn vibrieren lässt und dem Instrument seinen Namen gibt. So kann das Vibraphon lyrisch, avantgardistisch aber auch gruselig klingen. Das WKO widmet nun dem »Underdog« der Instrumente sein 10. Abo-Konzert und mehr noch, es bringt gemeinsam mit dem preisgekrönten luxemburgischen Vibraphonisten und musikalischen Grenzgänger Pascal Schumacher ein Konzert zur deutschen Erstaufführung, das dem Solisten von dem amerikanischen Komponisten Judd Greenstein auf den Leib geschrieben wurde.

Do. 18. Juni, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn, wko-heilbronn.de