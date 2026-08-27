WKO & Ragnhild Hemsing in Heilbronn (24.9.26)

Frauenpower macht den Auftakt zur Heilbronner Abo- Konzertreihe: Werke von gleich zwei Komponistinnen stehen auf dem Programm, bei dem die einzigartige Ragnhild Hemsing sowohl mit der Violine als auch mit ihrer Hardangerfiedel wieder zu Gast ist. Sie ist tief mit der musikalischen Tradition ihres Heimatlandes Norwegen verbunden und spielt seit frühester Kindheit beide Instrumente. In diesem Konzert erleben Zuschauer die Uraufführung von »Stories«, dem neuesten Werk von Agnes Ida Pettersen, das sie eigens für Ragnhild Hemsing geschrieben hat. Hinzu tritt das temperamentvolle musikalische Energiebündel »Sound and Fury« der Britin Anna Clyne.

Do. 24. September, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

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