WKO x Dominik Wagner & Georg Breinschmid in Heilbronn (25.2.26)

Zwei Musiker, zwei Kontrabässe – eine ganze Klangwelt. Klassische Musiktradition trifft auf erfrischende Bass-Riffs, wenn der ECHO Klassik Preisträger Dominik Wagner dem bekanntesten österreichischen Musiker sowie überraschendsten zeitgenössischen Komponisten zwischen allen Stilen und Stühlen begegnet. Neben Breinschmids »Konzert für 2 Kontrabässe«, einer Auftragsarbeit für das WKO, stellt sich mit Giovanni Bottesini, niemand geringeres als der Paganini des Kontrabasses, mit DEM Werk für das größte aller Saiteninstrumente, seinem Konzert Nr. 1 vor.

Mi. 25. Februar. 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

www.wko-heilbronn.de