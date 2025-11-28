WKO x Frank Dupree - A Jazz Christmas (17. & 19.12.26)

Das etwas andere Weihnachtsprogramm mit dem Frank Dupree Trio und seinen Gästen Libor Šima, langjähriger Solofagottist im SWR Symphonieorchester, Jazzsaxofonist und Arrangeur sowie Maria Stange, Professorin für Harfe in Stuttgart und Karlsruhe und ebenfalls gefragte Solistin, führt Zuschauer ganz in die Welt des Jazz. Zu erleben sind bekannte weihnachtliche Melodien wie »White Christmas« und Leroy Andersons »Sleigh Ride« oder Auszüge aus dem »Nussknacker« von Piotr Tschaikowski, allerdings in jazzigen Bearbeitungen des Frank Dupree Trios. Das Hauptwerk des Abends, »Focus« von Eddie Sauter, besticht durch seine innovative Verbindung von klassischem Streichorchester mit Jazzelementen, ein Concerto Grosso mit Improvisationselementen und subtilen rhythmischen Strukturen.

Mi. 17. Dezember, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

Fr. 19. Dezember, 19:30 Uhr, Stadthalle, Neuenstadt a. K.

www.wko-heilbronn.de