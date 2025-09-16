WKO x RIAS Kammerchor in Heilbronn (24.9.25)

In diesem Jahr wird Arvo Pärt 90 Jahre alt. Er zählt zu den wichtigsten und gleichzeitig populärsten Schöpfern spiritueller Musik der Gegenwart. Mit seinem ganz persönlichen Musikstil, in dem die Stille zu einem der wichtigsten Elemente gehört, ist es ihm gelungen, geistliche Musik auch außerhalb des Gottesdienstes wieder ins Bewusstsein einer größeren Zuhörerschaft zu rücken. Chefdirigent Risto Joost ist es ein besonderes Anliegen, die Musikgrößen seines Heimatlandes hervorzuheben und so widmet er Pärt im Jubiläumsjahr und zum WKO-Saisonbeginn einen ganzen Konzertabend, der wichtige Meilensteine auf Pärts Suche »nach der einzig passenden Note« hörbar macht. Diesem Bestreben verleiht der renommierte RIAS Kammerchor - mit dem das WKO bei diesem Konzertprojekt erstmalig zusammenarbeitet - eine Stimme.

Mi. 24. September, 19 Uhr, Harmonie, Heilbronn

www.wko-heilbronn.de