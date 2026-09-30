Wör in Giengen, 23.10.26

Alte, vergilbte Musikmanuskripte des 18. Jahrhunderts treffen bei Wör auf zeitgenössische Arrangements zwischen Weltmusik und Jazz. Dudelsack und Saxophon, Violine und irische Fiddle, Akkordeon, Gitarre und treibende Rhythmen verschmelzen zu einem unverwechselbaren Klang. Im Herzen Europas war Flandern einst ein Knotenpunkt wichtiger Handelswege. Mit Menschen und Waren gelangten auch musikalische Einflüsse über Grenzen hinweg. Wör spürt diesen Verbindungen nach und verwandelt historische Melodien in einen eigenständigen Soundkosmos. Französische Walzer treffen auf irische Jigs, deutsche Mittelalterklänge auf skandinavische Einflüsse.

Wör, Fr. 23. Oktober, 20 Uhr, Bürgerhaus Schranne, Giengen, giengen.de