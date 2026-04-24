In einer Welt, in der kaum noch etwas einfach ist – von Brindisi bis Skagerak – präsentiert Musikkomödiant Willy Astor sein neues Programm. Als »Wolfgang Amadeus Notarzt« sorgt er dafür, dass manches Lachen den Alltagsschmerz vertreibt. Mit Wortspielen und musikalischem Einfallsreichtum bringt Astor das Publikum zum Staunen und Schmunzeln zugleich. Seit rund vier Jahrzehnten ist er auf der Bühne aktiv und hat sich als Klassiker der deutschen Unterhaltung etabliert. Sein Talent, Sprache und Klang auf überraschende Weise zu verdrehen, schafft komische Momente, die einzigartig sind. An diesem Abend tritt er allein auf und liefert Humor aus erster Hand, frisch vom Erzeuger.

Jeremias Schwarzer, Fr. 8. Mai, 21 Uhr, Evangelische Stadtkirche,

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