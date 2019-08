BigCityBeats »World Club Dome Winter Edition«

Der größte Winter-Club der Welt kehrt zurück nach Düsseldorf. Nach der erfolgreichen Premiere mit 90.000 Clubbern im vergangenen November bringt BigCityBeats die World Club Dome Winter Edition erneut in die Merkur Spiel-Arena. Am 10., 11. und 12. Januar steigt das erste große Happening des Jahres.

Auf der riesigen Mainstage spielen die weltweit erfolgreichsten DJs ihre Sets und Bands geben Konzerte. All das visuell begleitet von einer der größten Lasershows Europas. Auch der Club Music Circle mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen der elektronischen Musik ist 2020 wieder on und in Location. Er umkreist mit mehr als 20 Clubs die beeindruckende Club-Hall. EDM, Techno, House, Hip-Hop, Trap, Hardcore, Trance, Future Bass – Mainstream und Underground Tür an Tür! 1LIVE wird Live hautnah begleiten.

Das Line-up wächst

Nebst dem Nummer-1-DJ der Welt Martin Garrix fügen sich nun weitere Global Player in die Riege der internationalen Top-Acts ein. Mit Dimitri Vegas & Like Mike kommen die erfolgreichsten DJ-Brothers des Planeten in die Rheinmetropole. Ebenfalls am Start: Robin Schulz, der mit »Speechless« satte 34 Millionen YouTube-Aufrufe bis dato generierte. Auch am Start: Gestört aber GeiL! Das DJ-Duo aus Erfurt, das gekonnt den Spagat zwischen Tech House und Deep House meistert. Ebenfalls bestätigt: Steve Aoki, der beim BigCityBeats World Club Dome im Sommer mit Timbaland eine Weltpremiere feierte. Und auch die Hardstyles-Community wird auf dem Dancefloor feiern, wenn Da Tweekaz die Stage erobern. Und spätestens MOGUAI „catcht” dann alle Raving Generations, denn er zählt zu den Pionieren des elektronischen Sounds.

Große Erfolge kann auch er verbuchen: Der junge Radiosender des Westdeutschen Rundfunks ist Media-Partner: 1LIVE. Er zählt zu den beliebtesten, erfolgreichsten und meist frequentierten Radiosendern Deutschlands. Egal ob Charts, Electropop, Hip-Hop, House, Dancehall oder Trap – egal ob Clubbing-Formate, DJ-Interviews oder Backstage-Reportings – 1LIVE ist cool, jung, angesagt. Und: 1LIVE ist musikalisch genauso vielfältig wie die BigCityBeats World Club Dome Winter Edition.

Kombi-Tickets sind für die Sommer- und Winter-Ausgabe erhältlich, Early-Bird-Tickets sind hier verfügbar.

