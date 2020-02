Wortgewaltig: Best of Poetry Slam im Stuttgarter Wizemann

Die Nachfrage nach Bühnenpoesie im Kessel ist ungebrochen. Obwohl in der Region zuletzt zahlreiche neue Poetry Slams entstanden sind, platzen die Poetry Slams im Club Zentral, der Rosenau und dem Universum aus allen Nähten. Der Stuttgarter Poetry Slam hat sich daher für seine neue Veranstaltungsreihe »Best Of Poetry Slam« auf die Suche nach einem größeren Veranstaltungsraum gemacht und ist mit der großen Halle des »Im Wizemann« fündig geworden. Dorthin laden die Veranstalter von der Sprechstation ab sofort vier Mal im Jahr die herausragendsten und wortgewaltigsten Slampoeten ein. So setzt sich auch das Lineup der ersten Ausgabe aus der Crème de la Crème der deutschsprachigen Wortkünstler*innen zusammen – u.a. mit dabei: Friedrich Herrmann aus Jena, seines Zeichens der amtierende Deutschsprachige Meister im Poetry Slam.

Best Of Poetry Slam, Donnerstag, 2. April, 20 Uhr,

Im Wizemann, Stuttgart, www.poetryslam-stuttgart.de