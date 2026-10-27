wortReich in Schwäbisch Gmünd, 06. bis 22.11.26

Vom 6. bis 22. November laden die Literaturtage wortReich dazu ein, Schwäbisch Gmünd aus literarischen Perspektiven zu entdecken. Der Runde Tisch Literatur, ein Zusammenschluss literaturinteressierter Einzelpersonen, Institutionen und Buchhandlungen, präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt 22 Veranstaltungen von Lesungen über Diskussionen und Filmvorführungen bis hin zu Theater und Musik. Zu den Höhepunkten zählt die Begegnung mit dem österreichischen Schriftsteller Robert Menasse zum Auftakt am 6. November. In seiner Novelle »Die Lebensentscheidung« erzählt er von Franz Fiala, der nach einer Krebsdiagnose und seiner Kündigung vor grundlegenden persönlichen Entscheidungen steht. Auch die internationale Politik wird thematisiert: Der Historiker Philipp Gassert zieht in »Die bipolare Nation« Bilanz über den Einfluss der USA auf die Welt. Gesellschaftliche und historische Fragen prägen weitere Veranstaltungen.

Expand Foto: Andrzej Walkusz Irene Langemann

Die Lesung »Das Gedächtnis der Töchter« mit Irene Langemann zeichnet anhand von sechs Frauengenerationen die Geschichte der Russlanddeutschen nach. Enteignung, Verfolgung und Deportation stehen ebenso im Mittelpunkt wie die Suche nach Identität und Heimat. Miriam Carbe stellt in »Unerwünschte Töchter« vier Generationen schreibender Frauen vor, deren Lebensgeschichten von Ausgrenzung und Entwurzelung geprägt sind. Ein Filmabend widmet sich Astrid Lindgrens Kriegstagebüchern. Unter dem Titel »Die Menschheit hat den Verstand verloren« wird der Film anschließend zum Ausgangspunkt für ein Gespräch über Frieden und Mitmenschlichkeit. Auch aktuelle politische Entwicklungen werden aufgegriffen: Bei »Militarisierung und Alltagskultur« geht es um Aufrüstung, Kriege und Perspektiven für Frieden und internationale Solidarität. Einen hoffnungsvollen Blick auf die Gegenwart eröffnet der Kurzfilmabend »3 Minuten Hoffnung« mit ausgewählten Beiträgen aus rund 800 internationalen Einreichungen. Die Literatur zeigt sich aber auch von ihrer unterhaltsamen Seite. Beim Poetry Slam mit Moderator Johannes Elster etwa entscheidet das Publikum über den Sieg. Ein Spieleabend in der Stadtbibliothek lädt dazu ein, mit Wortwitz und Kreativität zu experimentieren, während bei der Silent Reading Night das gemeinsame stille Lesen im Mittelpunkt steht. Weitere Programmpunkte sind unter anderem Esther Schüttpelz’ Lesung aus »Grüne Welle«, Stefanie Boses Bericht über ihre Zeit als Stadtschreiberin im slowakischen Trenčín sowie Renée Morlocs autofiktionaler Roman »Die Spur des Pelikans«. Theateraufführungen, interkulturelle Erzählkunst und weitere literarische Begegnungen ergänzen das Programm. Die Literaturtage wortReich zeigen, wie Sprache Brücken zwischen Generationen, Kulturen und gesellschaftlichen Perspektiven schlägt.

Die Programm-Highlights

Fr. 6. November, 19 Uhr: Robert Menasse: »Die Lebensentscheidung«, Kulturzentrum Prediger

Mo. 9. November, 19 Uhr: Filmabend: »3 Minuten Hoffnung«, Galerie im Kornhaus

Mi. 11. November, 20 Uhr: Poetry Slam mit Johannes Elster, Kulturzentrum Prediger

Sa. 14. November, 19 Uhr: Irene Langemann: »Das Gedächtnis der Töchter«, Paletti Kulturcafé

Mo. 16. November, 20 Uhr: Filmabend: »Die Menschheit hat den Verstand verloren«, KKF Brazil

Mi. 18. November, 18 Uhr: Miriam Carbe: »Unerwünschte Töchter«, Alte PH, Festsaal

Do. 19. November, 19 Uhr: Philipp Gassert: »Die bipolare Nation«, Gmünder VHS

Literaturtage wortReich, Fr. 6. bis So. 22. November, verschiedene Veranstaltungsorte, Schwäbisch Gmünd, www.literatur-gd.de