Woyzeck - eine Pop-up-Oper in Ellwangen

Woyzeck - eine Pop-up-Oper

Das Theater der Stadt Aalen widmet sich in einer Koproduktion mit den Opernfestspielen Heidenheim Georg Büchners Woyzeck. Das Libretto von Tonio Kleinknecht und die Musik von Marijn Simons erzählen mit nur zwei Schauspielern die Geschichte des Soldaten Woyzeck, der 1842 zum Tode verurteilt wurde. Das Dramenfragment ist eines der meistgespielten Stücke und das obwohl es durch Büchners frühen Tod nie beendet wurde. Der Protagonist, gedemütigt von seinem Hauptmann und in einer prekären finanziellen Lage weil er seine Geliebte Marie und sein uneheliches Kind unterstützen muss, nimmt an einer medizinischen Studie teil, die ihn schließlich in den Wahnsinn treibt.

Mi 12. Juli, 19 Uhr, Palais Adelmann, Ellwangen, www.ellwangen.de