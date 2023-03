Würth Open Air 2023

Am Freitag, 23. und Samstag, 24. Juni geht das Würth Open Air in die 22. Runde. Fans können auf dem Gelände des Carmen Würth Forum feiern und Festivalatmosphäre genießen.

Auf dem Line-up für den Freitagabend stehen Die Fantastischen Vier, Clueso sowie eine Vorband. »Die da, die da, die da, oder die da« – so simpel kann einer der größten Hits der deutschen Hiphop-Geschichte klingen. Mit dem Song vom Album »4 gewinnt« feierten die Fantastischen Vier 1992 ihren Durchbruch und stehen seitdem auf den ganz großen Bühnen der Republik. Bereits 2013 heizte die Band beim Würth Open Air auf dem Firmengelände rund 5.000 Menschen ein. Die vier Musiker haben den deutschen Hip-Hop populär gemacht und es gibt kaum einen, dem nicht mindestens ein Hit der Stuttgarter Band bekannt ist. Egal ob »Die Da!?!«, »Troy« oder »MfG« – die Lieder der Fantastischen Vier haben Ohrwurmgarantie. Neben den Fantastischen Vier dürfen sich Besucher auf Clueso freuen. Der 42-jährige Pop-Künstler aus Erfurt hat einen Mix aus seinen bekanntesten Hits und neuen Liedern von seinem im Jahr 2021 veröffentlichten

»ALBUM« mit dabei. Clueso gehört zu den erfolgreichsten Sängern Deutschlands. Mit seinen gefühlvollen Texten hat er sich in der Musiklandschaft einen Namen gemacht. Die beiden Künstler verbindet eine Freundschaft. Gemeinsam haben sie 2018 den Song »Zusammen« aufgenommen – eine Hymne auf die Freundschaft und das Miteinander.

Wieder einmal wird ein Konzerttag für die ganze Familie geboten, bei dem gelacht, gefeiert, getanzt wird und bei dem wunderschöne Momente im Miteinander entstehen. Das Line-up am 24. Juni ermöglicht es, neue Musik und Künstler kennenzulernen, aber auch Altbekanntes wieder aufleben zu lassen. Newcomerin Ayliva, deren Karriere mit veröffentlichten Gesangsproben bei Instagram und TikTok begann, macht den Auftakt des zweiten Würth Open Air Tags. Im Gepäck hat die Sängerin und Songwriterin Hits aus ihrem aktuellen Album »Weißes Herz«. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich darüber hinaus über den Briten und ehemaligen Sänger der Popgruppe »Frankie goes to Hollywod« Holly Johnson freuen. Zum Würth Open Air kommt er mit seiner aktuellen Band und einem Mix aus der Ära »Frankie goes to Hollywood« sowie seinen Hits als Solokünstler und neueren Songs. Für einen krönenden Abschluss sorgt das Berliner Musik-Duo SDP. Die musikalische Mischung aus ruhigeren und emotionalen Liedern, knallbunten Motivationssongs und harten Rocksongs gibt es an diesem Abend live.

Seit 1997 lockt das traditionelle Würth Open Air tausende Besucher nach Künzelsau-Gaisbach. Beim vergangenen Festival 2022 feierten 7.500 Menschen auf dem Außenbereich des Carmen Würth Forum.

Line-up 23. Juni: Die Fantastischen Vier, Clueso, Vorband

Line-up 24. Juni: SDP, Holly Johnson, Ayliva

Die Karten sind im Vorverkauf unter www.kultur.wuerth.com, in den Museumshops in Gaisbach, unter www.eventim.de, bei den Eventim-VVK-Stellen oder telefonisch unter der Eventim-Tickethotline 01806-570070 erhältlich.

Würth Open Air 2023

Fr. 23. und Sa. 24. Juni

Gelände des Carmen Würth

Forum, Künzelsau

www.wuerth-open-air.de