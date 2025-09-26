Wunschkonzert: Der Soundtrack deines Lebens, bis 18.12.25

Das Leben ist kein Wunschkonzert!? Im Salon3 wird das Gegenteil bewiesen: Alle Songs, die man bei diesem außergewöhnlichen Liederabend live auf der Bühne erlebt, sind Musikwünsche des Publikums, die verbunden mit einer persönlichen Anekdote im Vorfeld eingereicht wurden. Die musikalische Bandbreite reicht von Pop-Ballade bis Partyhit, von Chanson bis Alternative Rock, von Schlager bis 68er-Protestsong. Das »Wunschkonzert« ist so vielfältig und überraschend wie das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Ob lachen oder weinen, ob schwelgen oder mitsingen – an diesem Abend ist alles möglich! Freuen darf man sich auch über musikalische Überraschungsgäste aus dem Ensemble, die das »Wunschkonzert« mit eigenen Lieblingsliedern ergänzen. Damit ist jeder Abend ein Unikat!

bis 18. Dezember, Salon 3, Theater Heilbronn, www.theater-­heilbronn.de