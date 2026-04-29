Wunsch/Zurhausen Quartett, 13.05.26

Das Wunsch/Zurhausen Quartett vereint unterschiedliche Generationen und individuelle Handschriften zu einem lebendigen, modernen Jazzklang. Im Mittelpunkt stehen Eigenkompositionen der Gitarristin Christina Zurhausen und des Pianisten Frank Wunsch, einer prägenden Figur des deutschen Jazz, der mit Lee Konitz und Kenny Wheeler auftrat. Ergänzt durch Conrad Noll am Bass und Ramon Keck am Schlagzeug entsteht ein farbenreiches Zusammenspiel. Das Repertoire umfasst eigene Werke sowie Stücke aus dem »Great American Songbook«. Prägend ist die offene Spielweise mit viel Raum für Improvisation, Interaktion und spontane musikalische Momente. alh

Wunsch/Zurhausen Quartett, Mi. 13. Mai, 20.30 Uhr, Tresor im Weberpark, Göppingen, www.jazz-ig.de