Yara-Ensemble in Aalen, 04.10.26

Heinrich Ignaz Franz von Bibers »Harmonia artificioso-ariosa« zählt zu den faszinierendsten Werken des Barock. Die sieben Sonaten für zwei Streichinstrumente und Generalbass verbinden eingängige Melodien mit außergewöhnlicher Virtuosität und überraschenden Klangeffekten. Das Yara-Ensemble hat sich der historischen Aufführungspraxis verschrieben und bringt Barock- und Klassikwerke mit historischen Instrumenten und Bögen zum Klingen. Florian Moser, Martin Schneider, Benedikt Wagner, Tim Krüger und Ronald Vitzthum verbinden virtuoses Spiel mit großer Spielfreude. Das Ensemble macht historische Klangwelten unmittelbar erlebbar.

Yara-Ensemble, So. 4. Oktober, 19 Uhr, Villa Stützel, Aalen, villa-stuetzel.de