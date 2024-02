Yasi Hofer in Geislingen

Die Ausnahme-Gitarristin Yasi Hofer kommt mit ihrer Band dem »Yasi Hofer-Trio« in die Rätsche und spielt ein Programm aus virtuoser Rock-Instrumentalmusik und bluesig- jazzigen Vocalsounds mit Hofers besonderer Alt-Stimme bei der immer ihr einzigartiger Gitarrensound dominiert . Hofer wurde 1992 in Ulm geboren und begann ihre musikalische Karriere mit der Geige, wechselte dann aber im Alter von 12 Jahren zur E-Gitarre. Ihr Talent und ihr Können an der Gitarre entdeckte kein Geringerer als »Gitarrengott« Steve Vai, und holte Yasi als 14-Jährige erstmals zu ihm auf die Bühne. Yasi Hofer steht regelmäßig mit Weltstars auf der Bühne darunter Phil X (Bon Jovi) oder Divinity Roxx (Beyonce) und begleitete 2022 Helene Fischer auf ihrer Tour. Hofer produzierte bereits vier Alben, ausnahmslos Eigenkompositionen, ihr aktuellstes Album erschien im Februar 2023 und wurde von der Fachpresse mit Bestnote rezensiert.

Fr. 15. März, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, www.raetsche.com