Yasi Hofer: Zehn Jahre Musik, Leidenschaft und Live-Power, 28.03.26

Nach über einem Jahrzehnt gemeinsamer Bühnenpräsenz und vier erfolgreichen Studioalben geht Yasi Hofer 2026 mit ihrem Trio auf »Best Of Tour«. Die Tour versammelt die Highlights, Lieblingssongs und emotionalsten Momente aus über zehn Jahren Live-Erfahrung. Yasi Hofer zählt zu den renommiertesten Gitarristinnen Deutschlands. Ihre Virtuosität, Ausdruckskraft und ihr unverwechselbarer Sound haben sie auf die größten Bühnen des Landes geführt. Auf ihrer eigenen Bühne zeigt sie, was sie antreibt: Liebe zur Musik, Improvisation und der unmittelbare Austausch mit dem Publikum. Sie präsentiert ein facettenreiches Programm, das von energiegeladenem Rock über melodiöse Fusion-Elemente bis hin zu gefühlvollen Instrumentalstücken reicht.

Yasi Hofer, Sa. 28. März, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com