Yesterday – A Tribute to the Beatles, 28.02.26

»Yesterday – A Tribute to the Beatles«, performed by the London West End Beatles, bringt die legendären »Fab Four« zurück auf die Bühne. Keine Band hat die Popgeschichte so geprägt wie die Beatles, deren Musik bis heute Generationen begeistert. Vier herausragende Musiker aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland verkörpern John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr mit beeindruckender Authentizität. Mit Klassikern wie »Let It Be« oder »Hey Jude« lassen sie den Geist der 60er-Jahre lebendig werden. Originalgetreue Instrumente, wechselnde Kostüme aus der Beatles-Ära und täuschend echte Stimmen zeichnen das Konzerterlebnis aus.

Yesterday – A Tribute to the Beatles, Sa. 28. Februar, 20 Uhr, Konzerthaus Heidenheim, locations-hdh.de