Yilian Cañizares, 16.05.26

Yilian Cañizares ist eine außergewöhnliche Musikerin, die klassische Virtuosität, Jazz und afro-kubanische Einflüsse zu einem eigenen Stil verbindet. Die Geigerin, Sängerin und Komponistin erhielt für ihr Werk zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Schweizer Musikpreis. Ihre Musik versteht sie als Ausdruck kultureller Vielfalt, Identität und sozialer Verantwortung. Mit ihrem Projekt »Habana-Bahia«, das in Brasilien entstand, schlägt sie eine Brücke zwischen Kuba und Bahia in Brasilien. In Zusammenarbeit mit lokalen Musikern aus Salvador de Bahia entwickelte sie einen Sound, der afro-brasilianische Traditionen, kubanische Rhythmen und moderne Einflüsse vereint.

Yilian Cañizares, Sa. 16. Mai, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de