Yugnd & The Krimis, 20.06.26

Beim Doppelkonzert im Aalener Kollektiv K treffen Yugnd und The Krimis aufeinander und zeigen zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen kompromisslose Spielarten zeitgenössischer Musik. Yugnd entstand aus der Ruhelosigkeit der Generation Y, geprägt von einer Welt zwischen Überfluss und gefühlter Apokalypse. Die Gruppe steht für eine neue musikalische Ära, die nicht beruhigen, sondern herausreißen will. The Krimis wiederum begannen als Corona-Bedroom-Projekt, das schnell zu einem Kollektiv wuchs. Inspiriert von Post-Brexit-Indie und Post-Punk verhandelt die Band Themen wie Künstliche Intelligenz, Post-Kapitalismus und gesellschaftliche Endzeitstimmungen.

Yugnd & The Krimis, Sa. 20. Juni, 20 Uhr, Kollektiv K, Aalen, kollektiv-k.net