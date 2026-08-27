Zärtlichkeiten mit Freunden in Osterburken (19.9.26)

Endlich verlässt die bekannte Band »Zärtlichkeiten mit Freunden« die staubigen, ausgetretenen Pfade mitteldeutscher Rockmusik und begibt sich vorsichtig herumstöckelnd auf neues Terrain. Nach ungezählten Jahren, prall gefüllt mit Smash-Hits auf der E-Gitarre, wollen sich die beiden Grobmusiker – oder zumindest einer davon – neu erfinden. Und der andere muss mitmachen. Frischer Wind bläst durch die Band. Eine Nagelprobe für die Beziehung zwischen Mann und Musiker. Christoph Walther und Stefan Schramm sind das Duo »Zärtlichkeiten mit Freunden« aus dem sächsischen Riesa. Mehr als 20 Kleinkunst- und Comedypreise haben die Zuzweitunterhalter gesammelt.

Sa. 19. September, 20 Uhr, Baulandhalle, Osterburken

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