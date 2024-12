Zauberhafte Show beim Festival der Illusionen

Zum 26. Mal findet das internationale Festival der Illusionen statt und begeistert jährlich tausende Zuschauer in der Stadthalle in Sindelfingen. Drei Tage lang findet die große Zaubergala statt, die die Zuschauer verzaubert, begeistert und zum Staunen einlädt.

Acht preisgekrönte Künstler aus fünf Ländern sind mit dabei. Unter anderem der amtierende FISM Grand Prix Gewinner Laurent Piron. Der Belgier verzaubert seine Zuschauer mit einem Stück Papier, dass er zum Leben erwachen lässt. Alfredo Lorenzo - niederländischer Meister wird mit seinen magischen Tänzerinnen "The Dreamgirls Of Magic“ große Illusionen a la Las Vegas präsentieren. Fingerfertig ist dagegen Manipulator Maurice Grange. Er räumte mit jungen 19 Jahren im vergangenen Sommer in Turin die höchste Punktzahl bei den Europameisterschaften der Zauberkunst ab. Das wird auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm, verspricht Organisator Maxim Maurice. Vom Comedyduo "Manolo Costa y Mindaguillio" aus Spanien oder dem aus der amerikanischen Casting Show »Fool Us« bekannte Schwede Axel Adler bis hin zu poetischen Seifenblasen bietet die Zaubershow tolle Momente zum Lachen und Stauen.

Der Moderator des Festivals ist Magier und Kabarettist Marcel Kößling. Er begleitet die Zuschauer mit seiner charmanten Art, Spontanität und Schlagfertigkeit, durch das Festival der Illusionen.

× Erweitern Foto: Olli Haas

Festival der Illusionen

Fr. 10. bis So. 12. Januar, Fr. & Sa. 20 Uhr, So. 15 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

alle Infos: www.festival-der-illusionen.de