Zauberhaftes Ländle Ozz im Reutlinger Wasenwald

Das Kinderstück des Naturtheaters Reutlingen ist in diesem Jahr eine spannende Geschichte aus der Welt der Fantasie: Als ein Wirbelsturm das Haus wegreißt und Dorothy zusammen mit ihrem Hund Toto durch die Lüfte geweht wird, beginnt eine abenteuerliche Reise durch das Land der Nuschler und zum Zauberer von Ozz, der Dorothy wieder nach Hause verhelfen kann. Unterwegs findet Dorothy in der Vogelscheuche ohne Verstand, dem Blechmann ohne Herz und dem Löwen ohne Mut treue Reisegefährten. Mit Mut, Herz, Verstand und auch einer gehörigen Portion Glück bestehen die vier Freunde alle Gefahren und kommen auch hinter das Geheimnis des Zauberers von Ozz. Doch Dorothee erkennt rasch: So fantastisch es in dem Land hinter dem Regenbogen auch sein mag – am schönsten ist es doch zu Hause! Inszeniert von Regisseur Irfan Kars ist das Stück ein großer Spaß für die ganze Familie.

Der Zauberer von Ozz, bis Sa. 19. August, 15 Uhr, Naturtheater

Reutlingen, alle Infos: www.naturtheater-reutlingen.de