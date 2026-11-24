Wenn Feen durch die Nacht tanzen, dunkle ­Geheimnisse ans Licht kommen und Michel jede Menge Unfug treibt, ist wieder Festspielzeit in Feuchtwangen! Vom 8. Mai bis 15. August 2027 ­laden die Kreuzgangspiele zu ihrer 79. Saison ein. Im historischen Kreuzgang und im Nixel-Garten ­erwartet das Publikum ein Theatersommer voller Magie, Spannung, Musik und großer Gefühle. Mit Shakespeares großartiger Komödie »Ein Sommernachtstraum« zieht eine zauberhafte Welt voller Feen, Elfen und Liebeswirren in den Kreuzgang ein. Dramatisch und musikalisch wird es mit dem ­Musical »Dr. Jekyll und Mr. Hyde«, das den Kampf zwischen Gut und Böse und die Abgründe der menschlichen Seele beleuchtet.

Für junge Theaterfans stehen zwei Stücke auf dem Spielplan: »Michel in der Suppenschüssel« von ­Astrid Lindgren sorgt für jede Menge Spaß im Kreuzgang, während sich Tiger und Bär im Nixel-Garten in Janoschs »Oh, wie schön ist Panama« auf eine besondere Reise begeben. Mit Bertolt Brechts »Der Jasager. Der Neinsager.« stehen Verantwortung und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Hans Falladas »Jeder stirbt für sich allein« erzählt eindringlich von Widerstand und Zivilcourage im National-­sozialismus. Sechs Produktionen versprechen ­einen abwechslungsreichen Theatersommer für ­alle Generationen. Eine besondere Geschenkidee zu Weihnachten: Mit Festspiel-Gutscheinen lässt sich schon jetzt Vorfreude auf unvergessliche ­Theaterabende verschenken!

Noch bevor im April im Kreuzgang die Proben für die neue Festspielsaison beginnen, stimmt Kreuzgangspiele extra auf die Sommer-Saison 2027 ein – mit prominenten Gästen, literarischen Kostbarkeiten und Musik, die berührt, überrascht und nachklingt. Ein besonderer Höhepunkt ist dabei das Konzert »As An Unperfect Actor« mit der vielfach ausgezeichneten Schauspielerin und Sängerin ­Birgit Minichmayr und dem renommierten Jazz-­pianisten Bernd Lhotzky. Gemeinsam mit dem ­Gitarristen Philipp Schiepek und dem international gefeierten Ensemble Quadro Nuevo werden Shakespeares Sonette in ganz neuen musikalischen Klangwelten erlebbar. Eine stimmungsvolle Einstimmung auf Shakespeares berühmte Komödie »Ein Sommernachtstraum«, die ab dem 3. Juni 2027 im Kreuzgang zu sehen sein wird.

Premierentermine:

Sa. 8. Mai: Michel in der Suppenschüssel

Do. 3. Juni: Ein Sommernachtstraum

Do. 10. Juni: Dr. Jekyll und Mr. Hyde

Sa. 19. Juni: Oh, wie schön ist Panama

Do. 24. Juni: Jeder stirbt für sich allein

Do. 8. Juli: Der Jasager. Der Neinsager

Mehr Infos unter kreuzgangspiele.de