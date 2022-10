»Zeit für Rebellen« Olaf Schubert & seine Freunde

Olaf Schubert möchte neue Wege gehen, soviel sagt zumindest der Titel. Kritik am System und den Wohlhabenden, Antworten auf die brennenden Fragen der heutigen Zeit – aber auch eine neue, sinnliche Seite präsentiert er dem Publikum. Ein Olaf zum anfassen will er werden. Er ist reifer und bodenständiger geworden, nachdem er sich von seiner langjährigen Freundin Carola getrennt hat. Kann jemand »Sexy Forever« sein? Außer ihm selbst natürlich. Man sollte sich also auf keinen Fall das großartige Erlebnis entgehen lassen, wenn der Bundesolaf und Zentralschubert, der größte Gedankengigant der Gegenwart, die Lichtgestalt aus Dunkel-Deutschland, wieder live und vor Ort die Menschen erleuchten wird.

Olaf Schubert »Zeit für Rebellen«

Do, 3. November, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn

www.roth-friends.de