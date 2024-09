Zirkus Charles Knie in Heidenheim

In seiner aktuellen Tournee bringt der Zirkus Charles Knie den Traum von Sonne, Strand und Meer in die Manege unter anderem mit einer Wasser- und Lichtshow bei der 100.000 Liter Wasser inszeniert werden.

Der in Monte Carlo im Jahre 2017 preisgekrönte Zirkus Charles Knie kommt zu einem Gastspiel nach Heidenheim. Vom 31. Oktober bis 3. November wird das Zirkuszelt auf dem Großen Festplatz stehen. Auf seiner diesjährigen Tournee verspricht der Zirkus noch bunter und lebendiger zu sein, noch spektakulärer und vor allem noch lustiger. Mit 100.000 Liter Wasser, die bis zu 15 Metern hoch in die Zirkuskuppel katapultiert werden und 40 internationalen Top-Artistinnen und Artisten aus 12 Nationen verspricht der Zirkus Charles Knie eine rund 150-minütige Zirkus-Party. Um den Traum von Sonne, Strand und Meer zu übermitteln werden unzählige Effekte, Licht, Sound und natürlich ganz viel Wasser eingesetzt. »Wir begreifen unsere Idee von einem zeitgemäßen Zirkus als große Show für die ganze Familie. Und diese Show findet auf einem Niveau statt, die dem Vergleich mit z.B. großen Musicalproduktionen jederzeit standhält«, erklärt Sascha Melnjak, Direktor des Zirkus Charles Knie. Neben dem 8-köpfigen Show-Ballett darf sich das Publikum auf 18 Darbietungen freuen mit Highlights wie die Luftnummer an seidenen Tüchern hoch unter der Zirkuskuppel (Kevin & Julia) oder die Perche-Sensation von Nancy und Dimitri Stauberti, die für ihre sensationelle kräftezehrende Artistik-Nummer mit dem Silbernen Clown in Monte Carlo ausgezeichnet wurden. Für heitere Momente wird neben Comedian Steve Eleky, Laura mit ihren Papageien und vierbeinigen Freunden, den großen und kleinen Pudeln sorgen. Die kolumbianische »Truppe Robles« geht in zehn Metern Höhe aufs Ganze: auf dem Drahtseil machen sie alles möglich: Überspringen, Zwei-Mann-Hoch, Fahrradfahren, die Pyramide und alle sieben Mitglieder der Truppe überqueren gleichzeitig das Seil – Weltrekord. Der Zirkus Charles Knie lässt in seiner Show 100.000 Liter Emotionen los und liefert eine echte »Feel-Good-Family-Show« – modern aber trotzdem in der klassischen Zirkus-Tradition.

Do. 31. Oktober bis So. 3. November,

täglich 16 Uhr & 19.30 Uhr

Sonn- u. Feiertage

(1.11. + 3.11.) 11 Uhr & 15Uhr,

Großer Festplatz Heidenheim,

www.zirkus-charles-knie.de