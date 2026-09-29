Zirkus Charles Knie kommt mit neuer Show nach Heidenheim, 28.10. bis 01.11.26

Über 1,5 Mio. Zuschauer in dreieinhalb Jahren – das ist die stolze Bilanz des Zirkus Charles Knie, der mit den besten Artisten der Welt und einer wirklich beeindruckenden Menge Wasser das Publikum begeistert. Stets ausverkaufte Shows, ein Publikum außer Rand und Band sowie Standing Ovations nach jeder Vorstellung – der Zirkus Charles Knie hat mit seiner aufwändigen und modernen Produktion ein völlig neues Zirkuserlebnis geschaffen. Und die Zuschauer lieben diese Show, in der Artistik, Tanz, Musik und Comedy in einer atemberaubenden Welt aus 100.000 Litern Wasser zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. »Mit unserer neuen Produktion und dem ebenfalls neuen Titel ‚Splash‘ wollen wir noch einmal eine deutlich schnellere und dynamischere Show auf unserer 100.000-Liter-Wasser-Bühne bringen«, so Sascha Melnjak, Inhaber und Geschäftsführer des Zirkus Charles Knie. »TikTok als Live-Format – rasantes Tempo und Verdichtung – keine Pausen, keine langweiligen Ansagen, Höhepunkt folgt Höhepunkt, das ist der Anspruch an unsere brandneue Show, und damit schaffen wir ein völlig neues Zirkuserlebnis«

Das ohnehin schon stattliche Ensemble erhält in diesem Jahr weiteren Zuwachs. Die Kolfe Troupe, neun junge Artisten aus Äthiopien, werden die Show mit einer einzigartigen Kombination aus Schleuderbrett und Ikarischen Spielen bereichern., führt Melnjak das Konzept weiter aus. Über 40 Sattelauflieger befördern eine wahre Materialschlacht von Stadt zu Stadt. Das Zelt und die ebenfalls in diesem Jahr brandneue Sitzeinrichtung für 1.260 Personen, die Sound- und Lichttechnik sowie die große Wassermanege mit 300 Pumpen und 500 Effekten benötigen für ihren Transport jede Menge Platz. Seit Dezember 2024 ist das Unternehmen zertifizierter Träger des von der Europäischen Union verliehenen »Big-Top-Labels« – dem Michelin-Stern der Zirkusbranche.

Zirkus Charles Knie, Mi. 28.10. bis So. 1.11., Täglich 15.30 & 19.30 Uhr, So. 11 & 15 Uhr, Großer Festplatz, Heidenheim, www.zirkus-charles-knie.de