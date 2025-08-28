Zirkus Charles Knie: Magie der Manege, 05. bis 08.09.25

Der Zirkus Charles Knie zählt zu den größten und renommiertesten Zirkusunternehmen Europas. Seit März 2025 ist das Erfolgskonzept erneut auf großer Tournee. Bis zum 2. November wird in über 25 Städten eine völlig neue Show präsentiert – modern, emotional, spektakulär. Unter anderem mit dabei: eine gigantische Wassershow, internationale Spitzenartistik und außergewöhnliche Inszenierungen, die den klassischen Zirkus in die Gegenwart holen. Ein besonderes Highlight der diesjährigen Tour ist das neue Wasserspektakel, das die Manege mit 100.000 Litern Wasser in eine farbenfrohe Wasserwelt verwandelt. Fontänen schießen bis zu 15 Meter hoch in die Luft, begleitet von Lichteffekten, Musik und dramatischen Momenten. In der Manege zeigt der Zirkus Charles Knie erneut Weltklasse-Artistik aus aller Welt. Zum ersten Mal mit dabei ist die »Dezhou Acrobatic Troupe« aus dem chinesischen Nationalzirkus. Zwölf junge Talente begeistern mit atemberaubenden Reifensprüngen und rasanter Diabolo-Kunst. Ein weiteres Highlight ist der preisgekrönte Bounce-Juggler Sergio Paolo, der das Publikum mit Flummis, Körperbeherrschung und rasantem Tempo fesselt – ein echtes Spektakel mit Witz und Präzision. Für staunende Gesichter sorgt auch der italienische Handstandkünstler »Devin de Bianchi«, der zu den Besten seiner Zunft zählt und in schwindelerregender Höhe scheinbar mühelos komplexe Figuren präsentiert. Mit der tänzerischen Darbietung »Ballett On The Beach« bringt Charles Knie zudem eine poetische und visuell eindrucksvolle Komponente in das Programm.

Expand Foto: CHARLES KNIE GmbH Dezhou Acrobatic Troupe

Zirkus Charles Knie steht für große Emotionen, handverlesene internationale Artistik, liebevolle Details und modernen Zirkus mit Tradition. Die neue Produktion 2025 zeigt eindrucksvoll, wie klassischer Zirkus mit innovativer Showtechnik, artistischer Exzellenz und atmosphärischer Inszenierung zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie wird.

Zirkus Charles Knie, Fr. 5. bis Mo. 8. September, Fr. & Sa. 16 & 19.30 Uhr, So. 11 & 15 Uhr, Mo. 16 Uhr, Festplatz Greut, Aalen, alle Infos & Tickets: www.zirkus-charles-knie.de