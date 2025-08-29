Zirkus Krone: Magische Momente, 10. bis 14.09.25

Beim Zirkus Krone können sich die Besucher auf ein Feuerwerk der Circuskunst mit Weltklasseartisten, talentierten Newcomern, faszinierenden Tieren und mitreißenden Clowns freuen. Sie erleben 150 Minuten voller Lachen, Staunen und Nervenkitzel! Das Programm bietet eine bunte Mischung – von legendären Clowns über ein einzigartiges LED-Show-Ballett bis hin zu Comedy mit Herz, Pfeil- und Bogenspielen, Handvoltigen auf rollenden Kugeln und einer lustigen Hunderasselbande. Auch die Königsdisziplin des Circus – die Raubtierdarbietung – wird das Publikum begeistern. Das größte reisende Circuszelt der Welt, mit einer Länge von 84 Metern, einer Breite von 57 Metern und einer Kuppelhöhe von 17 Metern, sorgt dafür, dass die Besucher dank des mastenfreien Innenraums von jedem Platz aus eine ungehinderte Sicht auf die Darbietungen genießen können.

Zirkus Krone, Mi. 10. bis So. 14. September, verschiedene Spielzeiten, Festplatz in den Seewiesen, Heidenheim, circus-krone.com